Глава Чувашии предложил ввести систему оценки финансовой грамотности жителей регионов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава Чувашской Республики Олег Николаев предложил ввести единую систему оценки финансовых знаний и навыков жителей различных регионов России. Это позволит синхронизировать работу по повышению финансовой грамотности граждан, сообщил он на Московском финансовом форуме в среду.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании форума высказал мнение о важности и необходимости продолжать финансовое просвещение граждан России.

"Нам видится целесообразным рассмотреть методику оценки уровня финансовой грамотности регионов. <...> Мне кажется, есть смысл поработать здесь над методологией и, скажем, наложением некого единого подхода для того, чтобы мы с вами реальную оценку проводили и соответствующим образом понимали, что нужно дальше делать, потому что только понимание объективной ситуации, объективной картины нам позволяет уверенно дальше двигаться", - сказал он.

Как отметил Николаев, оценку уровня финансовой грамотности населения России проводят аналитический центр Национального агентства финансовых исследований, Фонд "Общественное мнение". Кроме того, также Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив проводят Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. "Очевидно, они [результаты этих проверок] очень разнятся, и где-то есть даже противоречия", - отметил он.

По мнению главы Чувашии, для повышения финансового просвещения населения необходимо вовлекать в работу профильные некоммерческие организации. Помимо этого, для обучения жителей субъектов финграмотности необходимо формировать команды финансово грамотных специалистов. Так, Николаев предложил создавать единые информационные ресурсы совместно с правительством, которые были бы не только информативными, но и написаны доступным для простого человека языком. "К сожалению, если мы с вами зайдем на официальные сайты, то там информация очень разноплановая, разрозненная, зачастую на непонятном, на нашем чиновничьем языке", - сказал он.

О форуме

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема мероприятия - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают Министерство финансов России и правительство Москвы.

ТАСС является информационным партнером мероприятия.