Экспорт российской рыбной продукции в Китай в 2021 году снизился в три раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Объемы прямого экспорта российской рыбной продукции в Китай с начала 2021 года упали в три раза из-за введения импортных ограничений китайской стороной в связи с пандемией коронавируса. Из-за поиска предпринимателями новых рынка сбыта и опосредованных путей поставок в КНР мировым лидером по закупке рыбы из России стала Южная Корея, рассказала ТАСС в среду начальник отдела поддержки экспорта продукции животного происхождения Россельхознадзора Евгения Лазуткина.

"В три раза с начала этого года упал прямой экспорт российских рыбных продуктов в Китай из-за действующих ограничений. По данным Росстата, поставки упали в два раза, но они учитывают в том числе опосредованные поставки. Лидером по закупкам отечественной продукции стала Корея, во многом из-за роста косвенной перепродажи российских товаров в КНР", - сказала Лазуткина агентству на площадке IV Международного рыбопромышленного форума.

Ограничения на ввоз рыбной продукции из России начали вводиться китайской стороной осенью 2020 года, после того как на некоторых партиях российских грузов был обнаружен живой коронавирус. Лазуткина пояснила, что ограничения были введены не центральными властями Китая, а администрациями отдельных провинций. В китайских портах действуют жесткие требования по проверке каждой партии рыбной продукции, в отдельных провинциях на проверку забирают до 2% каждой партии товара.

До введения ограничений китайскими властями российские рыболовецкие суда перерабатывали продукцию прямо в море, после чего шли без остановок в порты КНР.

Адаптируясь к новым условиям, российские предприниматели открывают для себя новые рынки. В частности, впервые поставки российской рыбной продукции в 2021 году были осуществлены ОАЭ, Вьетнам, Ирак, Эквадор и в Анголу, отметила представитель Россельхознадзора.

Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге проходит с 8 по 10 сентября и является крупнейшим отраслевым мероприятием в мире в этом году. За три дня в мероприятии на площадке КВЦ "Экспофорум" примут участие 7 тыс. человек из 30 стран.