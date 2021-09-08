Казанская "Ак Барс Арена" отказалась от планов по строительству горнолыжной трассы

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство стадиона "Ак Барс Арена" отказалось от планов по строительству горнолыжной трассы вокруг спорткомплекса из-за выросшей стоимости проекта. Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" генеральный директор "Ак Барс Арены" Радик Миннахметов.

"Сегодня при той стоимости на материалы, на арматуру и т. д. экономически это уже не так интересно", - сказал Миннахметов. Ранее руководство стадиона размещало тендер на проектирование горнолыжной трассы, огибающей стадион.

По словам Миннахметова, вместо планируемой горнолыжной трассы может появиться небольшой спуск. Проект могут реализовать за два года.

Стадион в Казани открыли в 2013 году, его вместимость составляет 45 тыс. зрителей. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта России и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.