Figaro: нехватка рабочей силы во Франции подрывает восстановление экономики

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Нехватка рабочей силы в целом ряде секторов экономики Франции грозит подорвать планы по их восстановлению. Об этом пишет в четверг в своей статье газета Le Figaro.

По ее информации, в настоящее время в экономике Франции после полутора лет кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в целом ряде секторов создаются рабочие места. Однако рабочей силы не хватает, и многочисленные предложения по найму остаются без ответа. Подобная ситуация оказывает весьма негативное воздействие на возможность оживления экономики и угрожает снизить ВВП страны, пишет издание.

Газета приводит слова главы Объединения французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безьё, который назвал данную проблему "самой серьезной угрозой для французской экономики". Также она цитирует главу Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо, который считает, что трудности в поиске рабочей силы "представляют основную опасность при реализации планов по восстановлению экономики".

Согласно Le Figaro, в настоящее время во Франции при наличии 6 млн безработных незаполненными остаются 1 млн рабочих мест. По данным исследования, проведенного Центром молодых предпринимателей, 71% глав предприятий и фирм сообщили, что у них имеется по крайней мере одно вакантное место. При этом 53% из них считают, что в условиях пандемии лишь усилились те трудности с наймом работников необходимого профиля, которые уже существовали ранее. Радиостанция France Info напоминает в этой связи, что в стране давно наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов, тогда как армия безработных состоит в основном из лиц с низким уровнем подготовки.

По данным Le Figaro, в настоящее время особо трудно проходит найм для работы в секторе услуг. Темпы подготовки специалистов там значительно отстают от уровня спроса на них. Особо сложная ситуация складывается в секторе ухода на дому за больными и инвалидами. В частности, это происходит, потому что число таких людей во Франции стремительно растет и должно увеличиться вдвое к 2030 году.

Нехватка профессионалов

Двумя другими факторами, обостряющими проблему, являются снижение престижности и притягательности ряда профессий, а также низкий уровень зарплат в этих областях. Один из крупнейших секторов французской экономики - строительный - создал в условиях снижения интенсивности пандемии 70 тыс. рабочих мест. Однако если по ряду профессий они быстро заполняются, то по другим (в частности, инженеры) нехватка составляет нескольких десятков тысяч. В секторе промышленности спрос на рабочую силу в последние годы держится на уровне 250 тыс. человек.

В стране наблюдается также нехватка водителей-дальнобойщиков. Транспортные компании предпочитают теперь не искать профессионалов, а брать молодых людей или тех, кто давно находится на пособии по безработице.

За время пандемии с различных должностей в гостиничном и ресторанном секторах во Франции уволились 120 тыс. человек. Нынешним летом лишь часть из этих людей вернулись на прежние места. В результате владельцы гостиниц, кафе и ресторанов вынуждены прибегать к массовому временному найму студентов, чтобы заполнить вакансии. В то же время целый ряд поваров ушли из частных ресторанов, так как считают этот бизнес ненадежным и нестабильным, и работают в системе коллективного питания.