В Санье запустили экологически чистый проект кондиционирования общественных объектов

ХАЙКОУ /Китай/, 9 сентября. /ТАСС/. Масштабный проект по использованию низкоуглеродистой энергии для кондиционирования воздуха в общественных объектах запущен в курортном городе Санья южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Общий объем инвестиций составит 1,26 млрд юаней (около $195 млн). Проект реализуется компанией EDF Changfeng (Sanya) Energy и предусматривает строительство трех электростанций, а также труб охлаждения протяженностью 30 км через залив Хайтан в городе Санья.

Соответствующие объекты, пишет ресурс, после завершения строительства позволят предоставлять услуги по охлаждению помещений внутри общественных объектов площадью около 4,7 млн кв. м в районе данного залива.

Проект станет демонстрационным примером использования передовых энергосберегающих технологий с низким уровнем выбросов углерода в городе Санья, что позволит на 30 тыс. тонн снизить использование угля и сократить выбросы двуокиси углерода, двуокиси серы и оксида азота в год в объеме до 100 тыс. тонн.