МВД и Минцифры запускают эксперимент по использованию цифровой копии СТС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. МВД РФ совестно с Минцифры запускают эксперимент по всей стране по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"В России начинается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства, в ходе которого будет проводиться тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на автомобиль. Эксперимент проводится МВД России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ходе его проведения водители по требованию сотрудников полиции смогут предъявлять для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение свидетельства о регистрации транспортного средства и информацию о нем. Проверка будет осуществляться с помощью мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции путем считывания QR-кода", - говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что СТС можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто", которое уже доступно в App Store и Google Play.

"Сотрудники полиции будут проверять электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. При этом Госавтоинспекция отмечает, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде", - подчеркнули в МВД. В министерстве также добавили, что управление автомобилем без документов, предусмотренных ПДД, а также каких-либо изменений в правовом поле на период тестирования не планируется и сотрудники полиции вправе требовать для проверки оригиналы документов после предъявления их электронных копий.

"В случае успешной реализации эксперимента может быть рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов используемых водителями документов", - заключили в МВД.

Как пояснил замглавы Минцифры Андрей Черненко, в "Госуслугах.Авто" до конца этого года штрафы за нарушение правил дорожного движения можно обжаловать из приложения. Также будет добавлена функция оформления европротокола с мобильных телефонов участников аварии без вызова сотрудников ГИБДД и другие.

До конца 2021 года "Госуслуги.Авто" будет работать в пилотном режиме. Сотрудники ГИБДД в этот период имеют право попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.