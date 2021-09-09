Кабмин РФ увеличивает финансирование двух территорий опережающего развития в ДФО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объема финансирования двух территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства РФ.

"Финансирование территории опережающего развития "Михайловский" в Приморском крае будет увеличено на 309 млн рублей. <...> Средства пойдут на создание системы автономного газоснабжения", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что газификация необходима для реализации инвестиционного проекта по строительству современного животноводческого кластера. Предполагается, что на предприятии будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест, а общий объем частных инвестиций в агрокомплекс превысит 9 млрд рублей.

"Также утверждено постановление о дополнительном финансировании ТОР "Комсомольск" (Хабаровский край) в размере 699,9 млн рублей. Деньги направят в том числе на строительство нескольких производственно-административных корпусов, офисного здания, трансформаторной подстанции", - добавили в пресс-службе.

Данная инфраструктура необходима для размещения действующих и потенциальных резидентов.

ТОР призвана стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощенных административных процедур.