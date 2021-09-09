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Bloomberg: поставки российской нефти в США вырастут из-за последствий урагана "Ида"

Агентство отмечает, что ни один ураган еще не поражал энергетический рынок Соединенных Штатов так, как "Ида"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 9 сентября. Россия в ближайшие два месяца нарастит поставки нефти в США используя последствия урагана "Ида". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Импорт российской нефти увеличится в сентябре и октябре, поскольку 77% добычи в Мексиканском заливе прекращено даже спустя 10 дней после перехода урагана "Ида" на побережье Луизианы", - отмечает агентство. Как добавляет Bloomberg, ни один ураган еще не поражал энергетический рынок США так, как "Ида".

Российский сорт Urals аналогичен сортам, производимым в Мексиканском заливе, поэтому американские нефтеперерабатывающие заводы нередко покупают Urals. Повышенный спрос подстегивает цены. Вчера котировки Urals достигли семимесячного максимума и превысили котировки Brent на $1,05 за баррель, хотя до урагана Urals торговался с дисконтом к Brent в $1,95 за баррель.

Как добавляет Bloomberg, по мере восстановления электроснабжения в Луизиане и перезапуска нефтеперерабатывающих заводов им будет требоваться больше нефти. Министерство энергетики США пытается смягчить удар "Иды", направив производителям топлива в кредит 1,8 млн баррелей из стратегических запасов.

По данным управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в июне этого года Россия сохранила второе место по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США, поставив 25,43 млн баррелей топлива. Первое место у Канады (137,57 млн баррелей), третье у Мексики (23,65 млн баррелей). Впрочем, большая часть российских поставок в США приходилась на нефтепродукты, экспорт нефти составил лишь 8,47 млн баррелей.

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