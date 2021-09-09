Россия сократила объем экспорта бензина за январь - июль на 24,1%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нефтяные компании России сократили объем экспорта бензина в январе - июле 2021 года на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,1 млн тонн. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 0,1% - до $1,61 млрд, следует из данных ФТС.

В то же время в июле 2021 года по сравнению с июнем доходы от экспорта снизились на 7,5% - до $183,6 млн, а физические объемы - на 13,5%, до 281,1 тыс. тонн.

Всего доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе - июле выросли на 29,8% - до $37,5 млрд, при этом физический объем экспорта топлива за отчетный период снизился на 2,4% - до 85,26 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизельного топлива за январь - июль выросли на 7,6% - до $14,06 млрд. Объем поставок снизился на 12,4% - до 29,47 млн тонн.