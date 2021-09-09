Импорт мяса в Россию в январе - июле упал на 11,9%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Импорт мяса в Россию в январе - июле 2021 года снизился на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 134 тыс. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В денежном выражении показатель упал на 10,1% - до $495,9 млн.

Импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период вырос на 2,4% - до 134,3 тыс. тонн, при этом в денежном выражении показатель вырос на 13,4% - до $216,1 млн. Импорт свежей и мороженой рыбы вырос на 17,5% в натуральном выражении - до 231,4 тыс. тонн, а в стоимостном выражении рост составил 22%, до $699,5 млн.