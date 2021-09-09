В Росатоме сообщили, что энергоблок №2 Белорусской АЭС готов на 87%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Готовность блока №2 Белорусской АЭС составляет 87%, сообщает в четверг Управление коммуникаций инжинирингового дивизиона Росатома со ссылкой на генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.

"На сегодняшний день готовность блока составляет 87%, мы планово двигаемся к завершению сооружения второго энергоблока. Как и при строительстве блока №1, мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов. В ближайшее время завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск", намеченного в текущем году", - сказал Лихачев, подводя итоги посещения строительной площадки энергоблока.

В ходе поездки глава госкорпорации ознакомился с самым важным этапом пуско-наладочных работ - "горячей" обкаткой реакторной установки энергоблока, оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание, на котором обсуждались текущие вопросы, связанные с реализацией проекта сооружения энергоблока №2 Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Белоруссии выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил строительство второй АЭС в Белоруссии. Он отметил, что если будет целесообразность, Минск построит и вторую АЭС, несмотря на критику Запада. "Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", - заявил Лукашенко.