В Республике Алтай планируют обеспечить сотовую связь на Чуйском тракте

ТАСС, 9 сентября. Власти Республики Алтай рассчитывают обеспечить мобильной связью федеральную трассу Чуйский тракт. Работы планируют провести к 100-летию со дня открытия дороги в 2022 году. Об этом в четверг в ходе прямой линии сообщил глава республики Олег Хорохордин.

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира. Ранее Хорохордин сообщал, что более половины протяженности Чуйского тракта в Республике Алтай, а также почти 40 населенных пунктов не обеспечены сотовой связью. Она недоступна по большей части в отдаленных районах республики, близких к Монголии, которые активно посещаются туристами

"Есть новые технологии по недорогим вышкам, и мы работаем с Минцифры России, чтобы они нам помогли. Это небольшие деньги. В следующем году у нас Чуйскому тракту 100 лет, мы очень надеемся, что успеем создать инфраструктуру, обеспечивающую на протяжении всего Чуйского тракта доступность сотовой связи", - сказал он.

В июне и. о. министра цифрового развития региона Николай Степанов, выступая в Совете Федерации РФ, сообщил, что покрытие мобильной связью Чуйского тракта потребует около 425 млн рублей. Он пояснял, что из-за отсутствия мобильной связи на участках трассы автомобилисты не могут вовремя сообщить об экстренных ситуациях, что делает дорогу небезопасной. Мобильная связь поможет внедрить на трассе интеллектуальную транспортную систему и установить дорожные камеры.

Общая протяженность Чуйского тракта составляет 968 км. Дорога востребована и интенсивно загружена: в сутки здесь проезжают до 43 тыс. автомобилей.