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Цена на газ в Европе достигла $680 за 1 тыс. куб. м

Накануне она преодолела отметку в $670 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов 9 сентября ускорила рост и достигла уже $680 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в четверг достигла $680 за 1 тыс. куб. м, или €56,105 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в $670 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.

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