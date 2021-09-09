Единую карту жителя Ямала на базе системы "Мир" запустят в 2022 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ начнет выпуск Единой карты жителя Ямала на базе платежной системы "Мир" в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Артюхов в кулуарах IV Форума социальных инноваций регионов.

"Это хорошая карта, мы будем ее развивать. Сроки уже известны, в следующем году она заработает", - сказал он.

Решение о создании Единой карты ямальца приняли на Петербургском международном экономическом форуме, соответствующее соглашение подписали между Национальной системой платежных карт и ямальскими властями. Карта позволит жителям использовать ее как пропуск в госучреждения региона и предъявлять как идентификатор доступа к социальным услугам.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программу построили вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.