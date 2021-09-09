Организация полного цикла производства "Спутника V" в Белоруссии продолжается

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва и Минск продолжают работу по организации полного цикла производства российской антиковидной вакцины "Спутник V" в Белоруссии. Об этом говорится в материалах Кремля, подготовленных ко встрече в четверг президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"С 25 марта 2021 года началось производство вакцины на территории Белоруссии по схеме розлива из полупродукта. Продолжается работа по организации производства вакцины в Белоруссии по полному циклу", - отмечается в документах.

В Кремле напомнили, что в рамках совместной борьбы с COVID-19 и в целях оказания поддержки союзнику, Россия направляла Белоруссии на безвозмездной основе наборы тест-систем и реагентов для выявления инфекции (всего для проведения более 55 тыс. исследований), а также респираторы и другие индивидуальные средства защиты. В первую волну российские авиакомпании возвращали на родину белорусов, а белорусская "Белавиа" россиян. Также белорусские добровольцы участвовали в клинических исследованиях "Спутника V", а республика стала первым иностранным государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину и начавшим ее получать (до конца марта было поставлено 170 тыс. доз).

3 июня в Белоруссии зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт", которую в республике рассчитывают использовать для ранее уже перенесших инфекцию.