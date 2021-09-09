Источник: "Фосагро" разместит евробонды на $500 млн на семь лет под 2,6%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/."Фосагро" разместит евробонды на $500 млн на семь лет под 2,6%, сообщил ТАСС источник в банковских кругах.

По его словам, первоначальный ориентир доходности составлял 3,25%, а спрос превысил $3,25 млрд.

В июне заместитель генерального директора по финансам и международным проектам "Фосагро" Александр Шарабайко заявлял ТАСС, что компания до ноября 2021 года может принять решение о размещении еврооблигаций на $500 млн для рефинансирования задолженности объемом $350 млн. Компания рассматривала также возможность рефинансирования путем привлечения банковского синдицированного кредита.

Организаторами выступают Газпромбанк, BofA, Ситибанк, Raiffeisen Bank, "ВТБ Капитал", UniCredit и "Ренессанс капитал".