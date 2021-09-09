ФАС назначила следующее заседание по делу в отношении НЛМК на 11 октября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила следующее заседание по делу в отношении НЛМК по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат на 11 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Расследование в отношении компании НЛМК продолжается. Следующее заседание Комиссии назначено на 11 октября 2021 года", - сказали в пресс-службе ФАС.

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей этой продукции - "Северстали", ММК и НЛМК по подозрению в необоснованном повышении цен на внутреннем рынке.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом, цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики отметили, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.