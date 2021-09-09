Титов намерен сменить сферу деятельности после окончания полномочий бизнес-омбудсмена

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил на Столыпин-форуме, что планирует сменить направление деятельности после окончания своих полномочий на посту в июне 2022 года.

"Я думаю, что два срока омбудсменства - это большой период времени и, конечно, нужно менять направление деятельности", - отметил он.

Титов также отметил, что сейчас институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, Институт экономики роста и Партия роста - это разные инструменты для достижения единой цели - "чтобы экономика РФ была рыночной, показывала серьезные темпы развития".

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей создан в России в 2012 году. Бизнес-омбудсменом с этого времени является Борис Титов. В июне 2022 года истекает срок его полномочий, поскольку одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.