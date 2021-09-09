Объем экспортируемых за рубеж волгоградских промтоваров за полгода вырос на 60%

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Предприятия Волгоградской области за первые шесть месяцев 2021 года экспортировали свою промышленную продукцию на $1 503,4 млн, рост к соответствующему периоду 2020 года составил 62,5%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба обладминистрации по итогам рабочей встречи министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и губернатора региона Андрея Бочарова, которая состоялась в Москве.

"Продукция предприятий региона обладает высоким экспортным потенциалом. Так, по данным таможенной статистики, за первое полугодие 2021 года за рубеж поставлено продукции всех отраслей на сумму $1 503,4 млн, что составляет 162,5% к соответствующему периоду 2020 года", - говорится в сообщении.

Регион является российским лидером по производству 11 видов промышленной продукции, в том числе некоторых видов подшипников, сернистого ангидрида, полиуретановых нитей, газопроводных труб. К основным отраслям промышленности области относится химическая, нефтеперерабатывающая, черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка. Также хорошо развито производство стройматериалов, текстильная, деревообрабатывающая и пищевая промышленность, уточнили в пресс-службе.

Позитивной динамике способствует реализация индустриальных инвестпроектов в регионе. За последние семь лет в Волгоградской области открыли и модернизировали 87 промобъектов: создали 23 новых производства, завершили модернизацию 64 крупных производственных участков. Совокупный объем вложений с начала инвестиционной фазы проектов составил порядка 216 млрд рублей, создали 7 тыс. новых рабочих мест. Общая сумма федеральной и региональной поддержки промышленности составила порядка 24 млрд рублей. В 2021 году в регионе планируется реализовать еще 25 индустриальных инвестпроектов с общим объемом вложений 46 млрд рублей, это позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что крупнейшими внешнеэкономическими партнерами региона стали Корея, Греция, Нидерланды, Турция, Казахстан, Китай, Белоруссия, Египет и Польша.

"Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.