Цена на газ в Европе вплотную подбиралась к $700 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов 9 сентября вплотную подбиралась к $700 за 1 тыс. куб. м, но немного не смогла преодолеть эту отметку. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в четверг на пике достигала $699,7 за 1 тыс. куб. м, или €57,25 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

К концу торгов цена газа замедлила рост и остановилась на отметке в $690 за 1 тыс. куб. м. Общий рост стоимости газа за день составил 1,83%.

Как ранее сообщал начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.