АСВ с начала года увеличило выплаты вкладчикам более чем в три раза

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с начала года (за январь - август) выплатило вкладчикам банков с отозванной лицензией 47,9 млрд рублей против 14,4 млрд рублей годом ранее, следует из данных, которые сообщили ТАСС в госкорпораци.

"Всего с начала года агентство выплатило страховое возмещение 133,8 тыс. обратившимся вкладчикам в совокупном размере 47,9 млрд рублей, в том числе 7,3 тыс. юридическим лицам - 2,7 млрд рублей", - сказали в АСВ.

При этом за январь - август 2020 года агентство выплатило по 32 тыс. обратившимся вкладчикам в совокупном размере 14,4 млрд рублей, в том числе 1,6 тыс. юридическим лицам - 0,4 млрд рублей.

В августе 2021 года АСВ выплатило вкладчикам страховое возмещение на сумму 9 млрд рублей, включая 1 тыс. юридических лиц на сумму 0,3 млрд рублей.

"В августе 2021 года страховой случай наступил в отношении одного банка - участника системы обязательного страхования вкладов (АО "КС БАНК") - в связи с отзывом у него Банком России лицензии на осуществление банковских операций", - напомнили в АСВ.