Microsoft отложит возвращение сотрудников в офисы из-за коронавируса

ТАСС, 9 сентября. Главный исполнительный директор американской корпорации Microsoft Сатья Наделла и его коллега Райан Рослански из компании LinkedIn в четверг обсудили влияние распространения дельта-штамма коронавируса на процесс возвращения работников в офисы. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Microsoft, эта компания отложила на неопределенное время возобновление очного формата работы своих сотрудников из-за пандемии.

"Фактически мы планировали, что 4 октября станет первой возможной датой для полного открытия штаб-квартиры Microsoft в Редмонде и многих других рабочих мест в США, но, как мы сказали сегодня нашим сотрудникам, мы изменили эти планы. Учитывая неопределенность [в связи с] COVID-19, мы решили не пытаться спрогнозировать новую дату полного повторного открытия наших рабочих мест в США", - говорится в размещенном компанией сообщении.

Предполагается, что сотрудники вернутся к очной работе, когда это будет возможно сделать "безопасно, руководствуясь рекомендациями общественного здравоохранения". Кроме того, Microsoft сообщила о 30-дневном переходном периоде, который даст сотрудникам время для того, чтобы привыкнуть к работе в офисе, а также позволит сохранить гибкий подход к труду.