ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации по управлению КБ "Спутник"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению самарским банком "Спутник" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. Об этом сообщается на сайте регулятора в пятницу.

По данным ЦБ РФ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Кроме того, "Спутник" занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности. Надлежащая оценка выявила снижение капитала кредитной организации до уровня ниже размера, предусмотренного для банков с базовой лицензией, что свидетельствует о наличии признаков неустойчивого финансового положения, добавили в Банке России. Помимо этого, по информации регулятора, самарский банк был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.