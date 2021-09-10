Кабмин одобрил расширение границ территории опережающего развития "Камчатка"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило расширение границ и увеличение финансирования территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" в Камчатском крае. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Уточняется, что границы ТОР будут расширены за счет включения в нее новых земельных участков. "Это решение поможет создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса. Ожидается, что благодаря этому в экономику региона поступит не менее 750 млн рублей частных инвестиций", - говорится в сообщении кабмина.

Финансирование ТОР, согласно постановлению, увеличат на 10,3 млрд рублей. "Средства направят на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов. Речь идет, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло- и водоснабжения, строительстве дорог", - пояснили в пресс-службе правительства.

Развитие инфраструктуры поможет реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тыс. рабочих мест, проинвестировано около 128 млрд рублей, резюмировали в кабмине.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам таких территорий доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.