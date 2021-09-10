Аэропорт Тобольска сможет обслуживать регулярные рейсы с 15 октября

ТЮМЕНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый аэропорт в Тобольске Тюменской области сможет обслуживать первые регулярные рейсы с 15 октября, полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск начнут выполняться до конца месяца. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэропортов Регионов".

Реализация проекта по строительству аэропорта в Тобольске ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области, строительство началось в 2019 году. Аэропорт будет введен в эксплуатацию осенью 2021 года.

"Аэропорт Тобольска сможет обслуживать прямые рейсы с 15 октября, до конца месяца начнут выполняться полеты в Москву (UTair), Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7)", - говорится в сообщении.

Дважды в неделю будут выполнятся рейсы в Екатеринбург и Новосибирск, в Москву - три раза в неделю, в Санкт-Петербург - до четырех раз в неделю. Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок для обеспечения доступности внутрироссийских перелетов, это позволит снизить цены на билеты и сделать полеты привлекательными как для местных жителей, так и для туристов.

"Для Тобольска с населением около 100 тысяч человек это довольно серьезный транспортный потенциал, который во многом обусловлен туристическим значением этого старинного города. До строительства аэропорта сюда ежегодно приезжало около 400 тысяч гостей, и есть все основания рассчитывать на то, что эта цифра станет еще внушительнее", - приводят в сообщении слова директора по стратегическим коммуникация УК "Аэропорты Регионов" Евгения Красикова.

Стоимость аэропорта, по разным оценкам, составляет от 12 млрд до 15 млрд рублей. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тобольск, введенная в эксплуатацию в марте 2021 года, позволяет принимать среднемагистральные самолеты. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.