В Карелии для отельеров ввели пятилетние каникулы по налогу на имущество

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 сентября. /ТАСС/. Инвесторы, построившие в Карелии гостиницы, хостелы или другие места размещения туристов, получат налоговые льготы в виде отмены на пятилетний срок налога на имущество. На будущий год власти прорабатывают вопрос об освобождении отельеров от земельного налога, сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.

"Сегодня мы пошли на освобождение от налога на имущество после строительства мест размещения сроком на пять лет. Строишь гостиницу - не платишь налог на имущество. Сегодня обнуление налога происходит после ввода объекта в эксплуатацию. В процессе работы - следующая льгота, по земельному налогу", - сказал собеседник агентства.

Новое правило действует для инвесторов, которые поставили на кадастровый учет новые объекты для туристов после 1 января 2021 года. Льгота будет способствовать улучшению качества инфраструктуры, а также создаст лучшие условия для реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Что касается планируемой отмены муниципального земельного налога, то этот вопрос сейчас обсуждается с районами, отметил Парфенчиков.

Помимо этого, в июле 2021 года правительство республики утвердило порядок предоставления средств из регионального бюджета для поддержки малого и среднего бизнеса, специализирующего на туризме. Разного рода поддержу могут получить предприниматели, создающие с нуля новые места размещения, реконструирующие их, а также те, кто хочет благоустроить территорию вокруг гостиниц, отелей, гостевых домов или купить хаусбот для сдачи его в аренду гостям республики. На эти цели местным бюджетам в августе дополнительно выделили 195 млн рублей.

В 2021 году Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявила, что Карелия столкнется с дефицитом мест размещения туристов: в марте на июль и августа в свободной продаже почти не осталось мест в гостиницах и отелях. Власти региона согласились с данной оценкой, пообещав, что в регионе будет принят пакет дополнительных льгот, в том числе по региональным налогам, для тех, кто готов строить в регионе новые гостиницы и другие формы мест отдыха туристов.