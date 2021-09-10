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Индекс Мосбиржи на открытии торгов не изменился

Индекс РТС поднялся на 0,16%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи не изменился при открытии торгов и находился на уровне 3993,53 пункта, индекс РТС поднялся на 0,16%, до отметки 1729,11 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи незначительно вырос и находился на уровне 3994,41 пункта (+0,02 %), индекс РТС замедлил рост до 1728,85 пункта (+0,14%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,01% - до $72,17 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,91% и торгуется на уровне $68,76 за баррель.

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