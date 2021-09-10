Партия "Зеленые" попросила правительство о господдержке переработки вторсырья

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Зеленые" написала письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести налоговые льготы и другие меры господдержки для создания по всей стране сети пунктов приема вторсырья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии в пятницу.

"На днях в Совете Федерации выступили с предложением исключить НДФЛ для сдающих пластик на переработку, но это полумера. Нужна государственная поддержка новой отрасли, административное содействие, а не препоны. Нужны налоговые льготы, ссуды на оборудование пунктов приема, на ту же покупку прессов для пластиковых отходов. И все эти моменты мы отразили в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину", - заявил председатель партии Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Также "Зеленые" предложили правительству разработать поэтапный план по выведению из производства и использования трудноизвлекаемых пластиковых изделий немедицинского назначения с доведением этого показателя до 100%. Предполагается, что запрет на пластик позволит вдвое сократить объем захоронения отходов на полигонах.

Кроме того, экологи предложили открывать пункты приема пластика в шаговой доступности от жилых домов и магазинов. Таких пунктов в городах должны быть сотни, в каждом микрорайоне, считают "Зеленые". Подобные точки необходимо оборудовать прессами, чтобы снизить транспортные расходы, поскольку пластик легкий и транспортировать его в непрессованном виде неэффективно.

"Изучая ситуацию в регионах, мы пришли к выводу, что для создания сети монетизированного приема отходов есть серьезные препятствия. За сбор и переработку отходов в регионах отвечают обычно монополисты - региональные операторы. Мы уже сталкивались с ситуациями, когда по их судебным искам закрывались пункты раздельного сбора мусора в Крыму, так как не было заключено соглашение с регоператором. Для массового появления пунктов сбора вторсырья необходимо вносить корректировки в территориальные схемы обращения с отходами, должны корректироваться тарифы на вывоз мусора для населения", - заключил Нагибин.

Как сообщалось ранее, Российский экологический оператор (РЭО) выступил за полную отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со сдачи всех видов вторичного сырья. С 2019 года в России отменен НДФЛ на сдачу макулатуры, что способствовало созданию крупных сетей пунктов приема у населения отходов бумаги и картона. При этом недавно сенаторы выступили за отмену НДФЛ, касающуюся только стеклянной и пластиковой тары.