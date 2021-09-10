"Единая Россия" внесла в Думу законопроект о запрете списания соцвыплат за долги

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в пятницу внесла в Госдуму законопроект о запрете списывать со счетов должников средства, выделяемые в рамках социальной поддержки государства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе партии.

Авторами законопроекта выступили первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко. Нововведение защитит получателей единовременных выплат.

"Речь идет о социальных выплатах всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь. Эти деньги неприкосновенны", - приводит слова Турчака пресс-служба партии. Он подчеркнул, что автоматически и принудительно списывать такие средства в рамках исполнительных производств "недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены".

Как напомнил Неверов, ранее по инициативе единороссов уже были приняты законы о запрете списания за долги минимального гарантированного дохода граждан, пенсий, алиментов и других выплат. Однако именно соцвыплаты выпали из-под действия этих норм. "Мы предложили дополнить законодательство запретом на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства или указами президента как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства", - подчеркнул Неверов в беседе с журналистами. Лидер фракции единороссов уверен, что законопроект "станет одним из первых в повестке нового созыва Государственной думы ввиду его социальной значимости".

Расширенный перечень соцвыплат

Законопроект также расширяет перечень соцвыплат, которые не подлежат списанию, рассказал журналистам Исаев. "Теперь в него добавлены все выплаты, направленные на социальную поддержку граждан. В их числе поддержка малообеспеченных беременных женщин и денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта", - отметил депутат.

При этом, подчеркнул он, некоторые граждане сознательно готовы использовать эти выплаты для погашения своих кредитов - законопроект предусматривает такую возможность. "Чтобы у них не возникло препятствий, мы установили, что они могут дать письменное распоряжение банку о том, что разрешают использовать эти выплаты для погашения их кредита. Учитывая, что ситуация у человека после того, как один раз он выдал такое письменное распоряжение, может измениться, мы также предоставляем право человеку в течение 14 дней отозвать это письменное распоряжение. И тогда данная выплата должна ему быть возвращена банком в течение трех дней", - отметил Исаев.

Он напомнил, что законопроект был разработан "Единой Россией" после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии, призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты. По мнению Исаева, эта задача "крайне важная и актуальная". "В прошлом году президент установил выплаты для семей с детьми [в целях поддержки в условиях пандемии], на нас тут же посыпались жалобы о том, что эти выплаты по 10 тыс. рублей списываются кредитными организациями", - пояснил депутат.