В Челябинской области запущен крупнейший в России центр гамма-обработки материалов

ТАСС, 10 сентября. Крупнейший в России центр гамма-обработки запущен на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Озерск" в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Атом-ТОР" (управляет ТОСЭР, созданными в закрытых административно-территориальных образованиях, где расположены предприятия госкорпорации "Росатом"), отметив, что соответствующая лицензия Ростехнадзора выдана предприятию 3 сентября 2021 года.

Как рассказали ТАСС в "Атом-ТОР", специалисты Регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) "Эра" приступили к промышленной обработке на гамма-установке РТУ-3000 различных продуктов и материалов ионизирующим излучением. Установка, оснащенная источниками кобальт-60, разработана Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации (АО "НИИТФА", входит в госкорпорацию "Росатом"). Первые заказчики - производители хирургических комплектов и медицинских средств индивидуальной защиты, а также специй. В дальнейшем номенклатура обрабатываемой продукции будет определяться потребностями рынка. Пробные партии продукции разного назначения уже успешно проходят опытную обработку. В перспективе проекта - расширение спектра услуг, включая модификацию свойств полимеров и конструкционных материалов, таких как каучук и бетон, фитосанитарная обработка сельскохозяйственной продукции, разработка инструкций по облучению, проведение испытаний на стерильность и многое другое.

Центр облучательных технологий "Эра" - компания градообразующего предприятия ФГУП "Производственное объединение "Маяк", входящего в состав госкорпорации "Росатом". В декабре прошлого года "Эра" заключила соглашение с АО "Атом-ТОР", чтобы приступить к работе на озерской территории опережающего развития с использованием налоговых льгот и административных преференций. Инвестиции "Маяка" в проект составили около 300 млн рублей. По словам генерального директора "Атом-ТОР" Николая Пегина, РЦОТ "Эра" стал крупнейшим и потенциально самым мощным в России предприятием подобного рода. "В глобальном плане важно, что новая методика, в отличие от традиционных способов обработки, оставляет нулевой экологический след. Для будущих поколений этот факт будет иметь преимущественное значение", - сказал Пегин.