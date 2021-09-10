Замглавы Минстроя Александра Козлова освободили от должности

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Козлова от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.

"Освободить Козлова Александра Сергеевича от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Козлов занимал эту должность с февраля 2020 года. В Минстрое он отвечал за блок вопросов, связанных с цифровизацией и цифровой трансформацией отраслей строительства и ЖКХ.

С 1997-го Козлов работал в администрации Челябинской области на разных должностях. С 31 января 2014 года стал министром информационных технологий и связи Челябинской области.