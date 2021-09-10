Эксперт: "Северный поток - 2" может быть готов к запуску первого газа уже с 1 октября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пусконаладочные работы на первой нитке газопровода "Северный поток - 2" идут уже несколько месяцев, она может быть готова к запуску газа уже с 1 октября. Подготовительные работы на второй нитке могут также завершиться до конца текущего года. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

"Первая нитка готовится к началу транспортировки газа уже на протяжении нескольких месяцев и, с большой долей вероятности, будет готова к старту с начала нового газового года (1 октября)", - считает Гривач. По второй нитке, укладка которой была завершена на этой неделе, соответствующие подготовительные работы начнутся в ближайшее время и могут быть завершены до конца этого года, отметил собеседник ТАСС.

Проблемы регулятора

При этом непосредственный запуск самого проекта по-прежнему зависит от позиции регулятора Германии. "Я сейчас не завидую его руководителю, который находится под тройным прессом. С одной стороны, нужно обеспечить потребителей предстоящей зимой доступной и надежной энергией, а с другой - выполнить идиотские требования европейского законодательства, которое задним числом распространило правила внутреннего рынка на часть трубопровода, физически находящегося на дне моря", - подчеркнул Гривач.

Он также отметил, что данную процедуру придется осуществлять в период предвыборной кампании в Германии, противодействия позиции со стороны США и "политической истерики некоторых соседних стран".

Повлиять же на рост цен на рынке, которые накануне вплотную подбирались к $700 за 1 тыс. куб. м, может только позитивное разрешение по запуску газопровода в эксплуатацию и начало поставок по трубе. Это существенно снизит опасения по поводу низких запасов в хранилищах Европы и оттока СПГ на другие рынки, считает эксперт.

"Думаю, что у рынка не было сомнений в скором завершении строительства газопровода, хотя, конечно, новость является хорошей с точки зрения физической готовности новой газовой инфраструктуры для снабжения рынка", - заключил замглавы Фонда энергетической безопасности.

О проекте

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 г. строительство газопровода было возобновлено.

"Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.