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Отставки и назначения
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Замглавы Минцифры Паршин назначен членом набсовета РФРИТ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Замглавы Минцифры Максим Паршин назначен членом наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить членами наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий на срок полномочий наблюдательного совета следующих лиц: <…> Паршин М.В. заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - отмечается в документе.

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РоссияОтставки и назначения
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