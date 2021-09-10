Замглавы Минцифры Паршин назначен членом набсовета РФРИТ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Замглавы Минцифры Максим Паршин назначен членом наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить членами наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий на срок полномочий наблюдательного совета следующих лиц: <…> Паршин М.В. заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - отмечается в документе.