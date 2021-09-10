{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В правительстве ФРГ не стали комментировать окончание строительства "Северного потока - 2"

Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт отказался от ответа на вопросы по этой теме, перенаправив их к оператору и к германским регуляторам. Он сказал, что Берлин не планирует никаких мероприятий по этому поводу

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии оставило без подробных комментариев факт завершения строительства "Северного потока - 2".

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Мы видели эти сообщения, но вопросы строительства и завершения проекта нужно направлять оператору", - сказала в пятницу на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также отказался от ответа на вопросы по этой теме, перенаправив их к оператору и к германским регуляторам. Он сказал, что германская сторона не планирует никаких мероприятий по этому поводу.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Теги
Германия
Головченко: реализация союзных программ с Россией даст прирост ВВП Белоруссии
Прогнозируют прирост ВВП примерно на $1 млрд
Читать полностью