В правительстве ФРГ не стали комментировать окончание строительства "Северного потока - 2"

"Мы видели эти сообщения, но вопросы строительства и завершения проекта нужно направлять оператору", - сказала в пятницу на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также отказался от ответа на вопросы по этой теме, перенаправив их к оператору и к германским регуляторам. Он сказал, что германская сторона не планирует никаких мероприятий по этому поводу.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.