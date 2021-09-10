"Сбер" предложил создать виртуальную рыбную биржу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Сбер" предлагает создать виртуальную аукционную площадку для рыбопромышленников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оживленная дискуссия по вопросу создания так называемой рыбной биржи в профессиональном сообществе идет достаточно давно, однако, согласно экспертной оценке "Сбера", из-за разрозненного и неоднородного ассортимента отрасли создавать ее "физически" достаточно проблематично, приводятся в сообщении комментарии старшего вице-президента Сбербанка Владимира Ситнова. Банк выступает за реализацию виртуальной аукционной площадки с интеграцией всех необходимых сервисов: от заключения договоров и проведения платежей до таможенного оформления, страхования и контроля логистики.

"Сбер" заинтересован в самом деятельном участии в работе рыболовецкой отрасли и готов предоставлять не только свою финансовую экспертизу, но и высокотехнологические наработки компаний экосистемы для организации самых передовых производственных и торговых площадок. Мы активно работаем и с производителями, и с регуляторами для решения жизненно важных вопросов рыбопромышленников и выражаем удовлетворение, что наши инициативы находят широкое понимание", - заявил Ситнов в ходе IV Международного рыбопромышленного форума, где "Сбер" выступает банком-партнером.

Кредитный портфель Сбера в рыбной промышленности превысил 250 млрд рублей. В основном обязательства компаний представлены долгосрочным финансированием, связанным с инвестиционными квотами и крабовыми аукционами, проведенными в 2019 году. Существенную часть портфеля составляют сделки M&A, которые до недавнего времени были практически единственной возможностью увеличить ресурсную базу по квоте.

Как отметил Ситнов, основополагающую роль в развитии отрасли сыграла именно программа инвестиционных квот, позволившая предприятиям нарастить производственные мощности. Сбер участвует в финансировании большей части проектов, заявленных в ходе отбора. В рамках программы из 55 траулеров "Сбер" профинансировал 44 единицы. Основная часть финансируемых "Сбером" перерабатывающих заводов [их 19] введена в эксплуатацию.

По мнению старшего вице-президента Сбербанка, повышенного внимания требует строительство судов, так как из-за сложностей, связанных с разработкой и адаптацией действующих проектов, часть из них сдвигается по срокам. Что же касается запуска второго этапа программы, то необходимо детально проанализировать результаты первой волны, объективно оценить влияние изъятия квот на участников. Требуется обеспечить предсказуемость и прогнозируемость при перераспределении ресурсов, поскольку финансирование таких проектов - долгосрочное. Одна из инициатив Сбера - возможное использование лизинговой схемы, что, однако, требует изменений в нормативной базе.

О форуме

Международный рыбопромышленный форум (Global Fishery Forum) - главное конгрессное мероприятие российской рыбной индустрии, на котором обсуждаются важнейшие вопросы экономической эффективности, регулирования промысла и конкуренции, законодательного обеспечения отрасли и соотношения государственных и частных интересов. На площадке форума определяются векторы развития для укрепления многостороннего сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия России с зарубежными партнерами.