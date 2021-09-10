Египет ожидает снижения стоимости туров для россиян с возобновлением чартеров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Египет ожидает снижения стоимости туров в страну для россиян с увеличением количества рейсов и возобновлением чартерного авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил на пресс-конференции министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

"Стоимость турпродукта составляет сейчас $700-800 на неделю, в том числе "все включено" и с перелетом. Такая цена сейчас, потому что у нас регулярные прилеты, однако после возобновления чартерного авиасообщения, которое мы ждем, безусловно, количество рейсов увеличится и соответственно цены снизятся. Когда количество туристов увеличится, стоимость размещения в гостиницах снизится", - отметил он. "Я хотел бы успокоить наших туристов, что стоимость турпродукта на египетское направление очень доступна, никакого увеличения не будет", - добавил министр.

По решению оперштаба, Россия с 27 августа в три раза увеличила квоту регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх - с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Также принято решение разрешить полеты из других 40 городов. "У нас есть разрешение на более 240 рейсов еженедельно. Эти цифры остаются еще низкими по сравнению с теми цифрами, когда российские туристы свободно приезжали в Египет, но мы относимся с абсолютным пониманием и работаем с российскими коллегами с властями для постепенного увеличения этих рейсов", - отметил он.

В конце 2016 года в Египте был введен свободный курс местной валюты - египетского фунта. Министр отметил, что курс доллара к национальной валюте дает существенные преимущества иностранным туристам. Если в 2016 году $1 можно было обменять на 9 египетских фунтов, то в 2021 году - $1 равняется уже 16 египетским фунтам, пояснил он.

При этом, напомнил министр, с 1 ноября 2021 года установлена минимальная стоимость гостиничного номера. Так, проживание в четырехзвездочном отеле не может быть ниже $28 на одного человека в сутки, включая все услуги. "Это очень приемлемая цена. Мы пытаемся здесь бороться с демпингом за счет качества услуг и сервиса. Наш приоритет - здоровье туристов, наша туристическая репутация. Мы понимаем, что эта цифра невысокая, но мы не пытаемся увеличить здесь стоимость. Мы пытаемся установить равновесные условия для отельеров, которые после кризиса стараются привлекать больше туристов", - пояснил он.

Об авиасообщении

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате чего погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.