Титов считает, что дорожающие кредиты для бизнеса тормозят развитие экономики

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Увеличение ставок по кредитам для бизнеса, связанное в том числе с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, тормозит развитие экономики страны. Такое мнение высказал в пятницу на Столыпин-форуме уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Постепенно [становится] все меньше и меньше видов деятельности, производств, которые могут брать кредиты и обслуживать такого размера процентные ставки, - сказал бизнес-омбудсмен журналистам. - Надо понимать, что кроме процентных ставок у нас есть еще огромная проблема - это обеспечение: надо закладывать огромное количество оборудования, давать личные гарантии банку".

По словам Титова, российские банки выдают бизнесу "очень дорогие кредиты, и это, конечно, большой тормоз в развитии экономики".

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.