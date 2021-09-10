На первой цифровой верфи в Карелии будут строить суда для внутренних водных путей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 сентября. /ТАСС/. Новое судостроительное предприятие с первой в России цифровой верфью на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Петрозаводске будет заниматься производством судов для внутренних водных путей. Об этом в пятницу перед заседанием межведомственной рабочей группы при Совбезе РФ в столице Карелии сообщил журналистам член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов.

"Замечательное местонахождение, по сути, порт пяти морей. Самое главное - востребованность той продукции, которую он [завод] будет делать: это внутренние водные пути, суда различных классов, определенных водоизмещением, но все ограничено внутренними водными путями: это глубина, шлюзы и все остальное. В этом уникальность этого проекта. Я думаю, проект будет реализован гарантированно в ближайшие 3,5-4 года", - сказал он.

По словам Поспелова, на сегодняшний день уже определены все источники финансирования, а также поставлены задачи федеральным органам власти. Предполагается, что после глубокой модернизации ОССЗ к 2024 году будет ежегодно производить до десяти судов. Для этого на территории завода появится блок корпусных цехов, центр обработки данных, станции газификации, очистных сооружений. В управлении процессами на предприятии будут применять интегрированную информационную систему цифрового производства.

"Этот сегмент судов, о котором сейчас идет речь, он важен для грузоперевозок, для функционирования системы портов, кстати, не только внутренних: мы помним, что наш завод (речь идет об ОССЗ в целом, не только о его новом производстве - прим. ТАСС) производит соответствующие суда и для обслуживания инфраструктуры морских портов. Важность проекта очевидна для развития транспортной системы России", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Строительство новых мощностей ОССЗ не остановит работу завода, он будет продолжать действовать. Современное производство потребует решения ряда вопросов присоединения к инженерным сетям, а также вопроса кадров - новое предприятие создаст около 500 новых рабочих мест. Для этого при поддержке правительства Карелии с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом заключено соглашение на целевое обучение специалистов в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Первая группа студентов начала обучение по программе судостроения в Петрозаводском автотранспортном техникуме.

"Мы договорились, что в полной мере будем использовать возможности нашего местного и высшего, и среднего профессионального образования. Мы видим, что уже началось взаимодействие с Петрозаводским университетом, и наш автотранспортный техникум с 1 сентября начал обучение группы судостроителей. Это очень хороший знак. Мы надеемся на продолжение поддержки госкомиссии при решении вопроса обеспечения необходимым оборудование современных обучающий мастерских в нашем техникуме", - прокомментировал руководитель региона.

Проект глубокой модернизации ОССЗ

Онежский судостроительно-судоремонтный завод был основан в 2002 году на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии по решению правительства РФ АО "ОССЗ" перешел в государственную собственность. Единственным участником общества стал ФГУП "Росморпорт". На предприятии реализуется проект глубокой модернизации с созданием первой в России "цифровой верфи", на ее строительство планируется выделить 5,2 млрд рублей.