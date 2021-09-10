Инвестиции нового холдинга Ростеха в разработку станков составят 10 млрд рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Инвестиции нового станкостроительного холдинга Ростеха в разработку оборудования могут составить 10 млрд рублей, сообщил ТАСС Кирилл Федоров, который возглавит холдинг.

Госкорпорация "Ростех" 10 сентября сообщила о создании нового станкостроительного холдинга. Он намерен заняться разработкой и производством обрабатывающего оборудования, которое должно заместить импортные станки.

Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, холдинг нацелен занять до половины российского рынка промышленных станков, в том числе в сегментах высокоточного оборудования.

"Планируемый объем инвестиций в рамках разработки новых продуктов может достигнуть 10 млрд. рублей, при этом R&D инвестиции (research and development - прим. ТАСС) с учетом пилотных партий - 4,4 млрд рублей", - сказал Федоров.

В состав холдинга войдут активы Ростеха - "Станкопром" и его дочерние организации, "НИТИ Прогресс", "БелЗАН", "СТАН", а также ряд других компаний - производителей станочного оборудования. Также одной из задач холдинга является выход на зарубежные рынки.

По словам Федорова, нынешний объем российского рынка станков - порядка 70 млрд рублей, а доля российского оборудования на рынке не превышает 10% . Холдинг в ближайшие пять лет планирует начать производство примерно 30 видов станков и таким образом заместить продукцию 25 иностранных производителей , отметил он.