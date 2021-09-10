ЦБ рассматривает IPO в качестве основного способа продажи акций "Открытия"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России изучает интерес стратегических инвесторов к акциям банка "Открытие", однако в качестве основного способа продажи доли в кредитной организации регулятор рассматривает первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом сообщила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас анализируем интерес стратегических инвесторов, при этом в качестве основного способа [реализации акций] видим IPO", - сказала она, комментируя подготовку регулятора к продаже части акций банка "Открытие".

При этом идеальным стратегическим инвестором для "Открытия" был бы покупатель, не относящийся к госсектору, уточнила глава ЦБ. "Мы хотели бы, чтобы при продаже "Открытия" государственная доля в банковском секторе сокращалась", - сказала она.

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор будет принимать сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.