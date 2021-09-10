Россельхознадзор сообщил, что РФ заинтересована в поставках кормов для животных в Китай

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские предприятия заинтересованы в поставках в Китай кормов и кормовых добавок для животных. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, 9 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры представителей Россельхознадзора и Главного таможенного управления Китая (ГТУ КНР).

"Россельхознадзор отметил заинтересованность российских предприятий в поставках кормов и кормовых добавок в Китай. Открытие рынка Китая для российских кормов и кормовых добавок станет важным этапом в деловых отношениях стран и демонстрацией готовности КНР к эквивалентному подходу в торговле", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в Россельхознадзоре, китайская сторона отметила, что готова рассмотреть перечень российских компаний по производству кормовых добавок, направленный официальным письмом, и оперативно начать процедуру их регистрации. Однако, для аттестации предприятия по производству кормовых добавок для поставок в Китай в ГТУ КНР необходимо предоставить свидетельство о регистрации кормовой добавки в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел Китая.

Что касается кормов для непродуктивных животных, Россельхознадзор отметил, что Россия успешно поставляет такие товары в различные страны мира, в том числе в страны Евросоюза.

Китайская сторона обозначила необходимость подписания протокола, проект которого обещала направить в ближайшее время. На основании этого протокола будет разработан проект ветеринарного сертификата на экспорт. После подписания протокола Россельхознадзор должен будет предоставить в Китай перечень предприятий, которые могут выполнять изложенные в нем требования, говорится в сообщении российского ведомства.

Хотя после подписания протокола российские производители смогут экспортировать только корма, изготовленные из мяса птицы, китайская сторона отметила, что проводит оценку возможности поставок в Китай российских кормов для непродуктивных животных, изготовленных из мяса и субпродуктов крупного рогатого скота (КРС). В случае, если будет принято положительное решение, будет согласован и подписан новый протокол на указанную продукцию, добавили в Россельхознадзоре.