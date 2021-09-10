Омбудсмен считает, что поддержка властей Москвы покрыла убытки ресторанов из-за COVID-free

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Меры поддержки, введенные в Москве для представителей сферы общественного питания, покрывают убытки рестораторов за период действия бесковидного режима работы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Столыпин-форума уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

С 28 июня по 18 июля посещать заведения общепита в Москве могли только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе гости предъявляли специальный QR-код. Исключение касались летних веранд, которые принимали посетителей в обычном режиме.

"Власти Москвы из-за системы QR-кодов дали очень серьезные субсидии. Во-первых каждый ресторан, который заявился в департамент предпринимательства и инновационного развития города, получает субсидии по 1 млн рублей. Сейчас открылась вторая мера: субсидия по коммуналке за третий квартал. Это очень-очень хорошая поддержка, которая, на мой взгляд, все-таки окупает те убытки, которые понесли рестораторы", - сказал Миронов.

По его словам, ресторанный бизнес восстанавливается после ограничительных мер, введенных из-за ситуации с пандемией. При этом одной из главных проблем Миронов считает давление со стороны контрольно-надзорных органов - "в ресторанах проверки очень часто проходят".

Также омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы рассказал, что гастрономические заведения активно переходят на собственную доставку. "Даже у тех, кто продолжает сотрудничать с агрегаторами для доставки блюд, расклад 1 к 5 в пользу собственных курьеров", - добавил Миронов.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.