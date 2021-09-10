Генсек ООН предложил провести Саммит будущего по финансам и климату

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в пятницу с инициативой проведения Саммита будущего для обсуждения финансовых проблем, а также вызовов в сфере здравоохранения и изменения климата.

Представляя на заседании Генеральной Ассамблеи свой доклад "Общая повестка" с рекомендациями относительно реагирования на кризисы будущего, он призвал страны "вернуться в реальность" и быть готовыми к новым потрясениям. "Одной из центральных рекомендаций моего доклада является то, что мир должен собраться для рассмотрения всех этих и других вопросов в рамках Саммита будущего на высоком уровне", - сказал он.

По его словам, целью саммита будет поиск консенсуса по видению будущего мирового сообщества. Предполагается формирование так называемой Новой повестки ради мира, которая бы включала меры по сокращению стратегических рисков, связанных с "ядерными вооружениями, ареной киберпротивостояния и летальным оружием".

"Я с нетерпением жду, чтобы услышать мнение об этих предложениях с вашей стороны и от ваших лидеров в ходе общих прений (недели высокого уровня Генассамблеи ООН с 21 по 27 сентября) и после", - отметил Гутерриш.

Совместные саммиты G20 и Экономического совета ООН

Гутерриш предложил раз в два года проводить саммиты между Группой двадцати, Экономическим и социальным советом всемирной организации (ЭКОСОС) и главами международных финансовых институтов.

"Для того, чтобы преодолеть исторические слабости и внедрить глобальную финансовую систему наряду с другими мировыми приоритетами, я предлагаю [проводить] раз в два года встречи на уровне глав государств и правительств между Группой двадцати, Экономическим и социальным советом ООН, руководителями международных финансовых организаций и генеральным секретарем ООН, - сказал он.

По его словам, "основополагающей целью" предлагаемых им саммитов должно стать "создание более устойчивой, инклюзивной и прочной глобальной экономики, включая в большей степени справедливые многосторонние системы для управления глобальной торговлей и технологическим развитием". "Правительства больше никогда не должны становиться перед выбором между служением гражданам и обеспечением задолженности", - отметил генсек.

Мировой социальный саммит

Гутерриш считает необходимым провести в 2025 году Мировой социальный саммит для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением населения здравоохранением, образованием и работой.

"Мы должны срочно извлечь уроки из [пандемии] COVID-19, предприняв усилия по обеспечению комплексного медицинского страхования, образования, жилья, работы и доходов, - сказал Гутерриш. - Это не только возможно, но и критически важно для построения мирных, безопасных и устойчивых сообществ на основе прав человека. Для утверждения данных усилий в глобальном масштабе я предлагаю провести Мировой социальный саммит в 2025 году ".