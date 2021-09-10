В аэропорту Ставрополя начали строить новый аэровокзальный комплекс за 2 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Новый аэровокзальный комплекс для обслуживания внутренних перелетов начали строить в аэропорту Ставрополя. Проект по строительству двухэтажного здания площадью 6 тыс. кв. м должен быть реализован через 1,5 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

"В аэропорту Ставрополя дан старт строительству нового аэровокзального комплекса для обслуживания внутренних воздушных линий. <…> Состоялась закладка "капсулы времени" в основание будущего аэровокзального комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по проекту двухэтажное здание нового аэровокзала площадью около 6 тыс. кв. м рассчитано на пропускную способность в 580 тыс. пассажиров в год. В последующем возможно дальнейшее увеличение пассажиропотока. Перед терминалом будет оборудована зона посадки/высадки пассажиров из личного и общественного транспорта. В основу архитектурного решения нового комплекса положен образ триумфальной арки "Тифлисских ворот" - одного из символов краевого центра.

"Строительство рассчитано на 1,5 года, ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года. Стоимость реализации проекта составляет 2,1 млрд рублей. Кроме того, на 2022 год намечена реконструкция существующего аэропортового комплекса, включающая реконструкцию взлетно-посадочной полосы, светосигнального и радиотехнического оборудования, создание новых объектов инженерной инфраструктуры", - отмечается в пресс-релизе. Сообщается, что реализация этого проекта позволит снять ограничения по приему крупных воздушных судов.

"Этого события давно ждал Ставрополь и весь край. И сегодня благодаря нашим партнерам в развитии аэропорта краевого центра наступает новый этап. После завершения работ воздушная гавань столицы края будет соответствовать и растущему пассажиропотоку, и современным стандартам качества и комфорта", - отметил губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Минеральных Водах (крупнейший на Северном Кавказе) и Ставрополе. Общий пассажиропоток аэропортов Ставрополья в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.