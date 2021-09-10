Арбитражный суд Адыгеи признал Майкопбанк банкротом

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Адыгея признал Майкопбанк банкротом и открыл в отношении акционерного общества конкурсное производство сроком на один год, говорится в резолютивной части решения суда.

Банк России 2 апреля отозвал лицензию у АО "Майкопбанк". Выплаты страхового возмещения вкладчикам акционерного общества начались с 13 апреля. Арбитражный суд Адыгеи принял к производству заявление Центробанка РФ в лице отделения - Национального банка по Республике Адыгея Южного главного управления Центробанка РФ о признании банка несостоятельным, было возбуждено производство по делу о банкротстве.

"Признать заявление Центробанка РФ в лице отделения - Национального банка по Республике Адыгея Южного главного управления Центробанка РФ обоснованным и подлежащим удовлетворению. Признать АО "Майкопбанк" несостоятельным (банкротом). Открыть в отношении АО "Майкопбанк" конкурсное производство сроком на один год", - говорится в документе.

Решением суда конкурсным управляющим АО "Майкопбанк" утверждена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". Судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего АО "Майкопбанк" назначено на 8 сентября 2022 года. Оно пройдет в Арбитражном суде Республики Адыгея.

Майкопбанк, по данным регулятора, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия реального финансового положения. Банк также нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ. По величине активов, по данным на 1 марта, Майкопбанк находился на 354-м месте.