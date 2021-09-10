Суд в США вынес решение по разбирательству Epic Games и Apple

ТАСС, 10 сентября. Федеральный суд Северного округа штата Калифорния в пятницу постановил, что корпорация Apple не имеет права запрещать разработчикам размещать внутри приложений ссылки на альтернативные платежные системы. Об этом говорится в опубликованном телекомпании CNBC решении суда в рамках разбирательства, инициированного компанией Epic Games.

Согласно документу, разработчики игр теперь смогут включать в свой продукт "кнопки, внешние ссылки и другие способы, призванные перенаправить пользователей к механизмам покупки" в обход встроенных в приложения платежных систем. Судебное постановление вступит в силу в течение 90 дней. Данное решение может стать определяющим для того, как в дальнейшем будет вестись торговля на различных цифровых площадках.

14 августа 2020 года стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры (является самым известным продуктом Epic Games) из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений. Осенью прошлого года суд в Окленде уже рассматривал вопрос о том, следует ли Apple восстановить доступ к Fortnite. Федеральный судья Роджерс тогда признала удаление игры правомерным.

Адвокаты Fortnite утверждали, что Apple монополизировала рынок приложений для своих устройств. Владелец магазина требует от разработчика или издателя, разместивших приложение на этой площадке, 30% полученных от внутриигровых продаж средств. Владелец приложения не имеет права продавать эти товары напрямую, минуя интерфейс магазина Apple. Представители Epic Games утверждали, что не добиваются возмещения материального ущерба, но хотят "открыть двери в сад Apple".

Защитники Apple указывали, что компания не может считаться монополистом, потому что является одним из участников рынка приложений. Внутриигровые товары для Forntite можно приобрести на других платформах в обход магазина Apple, что исключает обвинения в монополизме, пояснила юрист.