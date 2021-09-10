Минсельхоз США сохранил прогноз по урожаю пшеницы в России в размере 72,5 млн тонн

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз США сохранил прогноз по урожаю пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) в России в размере 72,5 млн тонн. Об этом говорится в сентябрьском обзоре министерства, опубликованном на его сайте.

В материалах Минсельхоза США также отмечается, что прогноз по экспорту пшеницы в текущем сезоне был сохранен на уровне 35 млн тонн.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз России ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 млн тонн, в том числе пшеницы - 81 млн тонн. Экспортный потенциал зерна в текущем сезоне оценивался министерством в 51 млн тонн, в отношении поставок пшеницы прогнозов ведомство пока не обнародовало.