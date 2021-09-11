Власти Ростовской области высказали заинтересованность в сотрудничестве с Белоруссией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Предприятия машиностроительного комплекса Ростовской области - заводы "Ростсельмаш", "Атоммаш", Новочеркасский электровозостроительный завод - заинтересованы в сотрудничестве с Белоруссией. Реализация союзных программ открывает для бизнеса двух стран новые возможности, заявил в субботу ТАСС генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

"От глубокой экономической интеграции России и Белоруссии выиграют обе страны и, соответственно, все регионы, - сказал Бураков. - В первую очередь выиграют отраслевые лидеры. Например, в случае с Ростовской областью это компания "Ростсельмаш". До последнего времени белорусские и донские сельхозмашиностроители больше конкурировали, чем сотрудничали. В нынешних условиях им будет проще договориться, чтобы конкурировать с мировыми лидерами этой отрасли, прежде всего - американской компанией "John Deere" и немецкой "Claas".

В числе компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве с белорусским бизнесом, собеседник также назвал завод "Атоммаш", Новочеркасский электровозостроительный завод и Новочеркасский электродный завод. "Здесь сработает эффект масштаба: чем больше рынок, на котором компании работают без барьеров, тем больше у них возможностей для роста, развития, - отметил гендиректор АИР. - Политика обеих стран подталкивает к созданию коллабораций по целому ряду направлений. Целый ряд российских и белорусских компаний, наверняка, сейчас посмотрят возможности объединения, слияния ради повышения своей конкурентоспособности на внешних рынках".

По словам Буракова, экономическая интеграция является глобальным трендом, который позволяет создавать большие рыночные сообщества, где товары, ресурсы, кадры перемещаются без барьеров. "Интеграционная группировка, создаваемая сегодня Россией и Белоруссией - наивысшего уровня. С точки зрения экономики нас можно рассматривать как единое пространство, единую страну. Это очень позитивно и для экономики, и, соответственно, для бизнеса обеих стран", - отметил собеседник.

В четверг по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле согласовали 28 союзных программ двух государств. Президент России отметил, что на переговорах удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.