Собянин заявил, что последнюю часть БКЛ метро Москвы введут в начале 2023 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают ввести в эксплуатацию последнюю часть Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в начале 2023 года, сообщил в субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы треть из него уже ввели. Еще треть - это западное, юго-западное и южное направление - этот большой участок введем в этом году. Две трети Большого кольца уже будут построены. Надеюсь, что в следующем году мы введем, может, в начале 2023 года, оставшуюся треть, наиболее сложную. Она уже практически в хорошем состоянии", - сказал Собянин.

Он отметил, что таким образом в Москве будет самое большое метрокольцо в мире. "Оно, конечно, радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, нагрузкой по радиальным линиям метрополитена и так далее. Это важнейший проект", - подчеркнул мэр.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она значится под номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Всего на БКЛ (протяженностью 70 км) разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры. Уже введено 12 станций БКЛ, в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию одновременно 10 станций.