Собянин заявил, что экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается. Об этом сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину в рамках встречи, состоявшейся в День города.

"Конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается", - сказал Собянин. Он отметил, что подобный эффект достигается благодаря всем: и автомобилистам, которые приобретают машины лучшего качества, городскому транспорту и городским программам. "Все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее экология будет улучшаться", - заметил мэр.

Он посетовал на то, что как правило большие города считают обреченными на плохую экологию, и чем больше становится город тем хуже становится экология в нем. "На самом деле современные города могут сломать эту тенденцию. За счет чего? За счет того, что промышленность должна быть экологически чистой", - пояснил Собянин. Он напомнил главе государства об открытии новых корпусов Московского нефтеперерабатывающего завода, которые, по словам мэра, на 99% "убрали и те запахи, и те выбросы, которые были раньше". "Это был один из самых главных загрязнителей воздуха города. Плюс реконструкция городских очистных сооружений - тоже важнейшая тема",- продолжил Собянин.

Кроме того, он напомнил и о том, что Москва стала одним из первых городов, где благодаря реконструкции нефтезавода были введены требования по стандарту топлива Евро-5. "Это важнейшая история, плюс ограничили въезд машин с двигателями ниже Евро-3, Евро-2 в соответствующие зоны Москвы",- подчеркнул градоначальник.

Также мэр коснулся и темы замены подвижного состава общественного транспорта мегаполиса. "Вначале мы сменили автобусы с допотопных двигателей Евро-2 до Евро-4, Евро-5, а сейчас начали их перевод на электробусы", - продолжил градоначальник. Он назвал электробусы "новой отраслью" и заверил, что до конца текущего года на улицах столицы их будет ходить уже около тысячи. "То есть это уже вполне реальный большой парк, по которому можно теперь сказать, что это прижилось, что это работает даже в наших северных условиях", - заметил Собянин.

По его словам, все это вместе дает неплохой результат. "У нас где-то в полтора-два раза уменьшилось количество вредных выбросов, особенно это важно возле городских магистралей, проспектов, где больше всего проходит машин - там уменьшение произошло в два-три раза", - проинформировал градоначальник.